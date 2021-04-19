RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK'ün amacı, ailece izlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ülke güvenliğini tehdit etmeyen, milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istediklerini belirterek, "Kısacası RTÜK'ün amacı, ailece hep birlikte izlenebilecek ve dinlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamaktır" dedi.

RTÜK'ün 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Ebubekir Şahin, 20 Nisan 1994'te faaliyetlerine başlayan kurumun, Ankara'daki ana ve ek hizmet binaları ile 3 ayrı bölge temsilciliğinde görev yapan deneyimli uzman kadrosuyla 7/24 çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

RTÜK'ün çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek her türlü içeriğin önlenmesi için azami gayret gösterdiklerini söyleyen Şahin, "Ülke güvenliğimizi tehdit etmeyen, milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istiyoruz. Kısacası RTÜK'ün amacı, ailece hep birlikte izlenebilecek ve dinlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

'Vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerine her zaman açığız'

Başkan Ebubekir Şahin, çocukları zararlı yayın içeriklerinden korumak adına gerçekleştirdikleri I. Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi, işitme ve görme engelli vatandaşların içinde bulunduğu dezavantajlı grupların medya hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için hazırlanan yönetmelik ile Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı gibi pek çok önemli çalışmayı gururla hayata geçirdiklerini anlattı.

Engellilerin yayınlara erişimini artırarak hayatlarını kolaylaştırma çabalarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Şahin, "Aziz vatandaşlarımızın görüş ve önerileriyle beklenti ve taleplerine her zaman açığız. Yurt dışından da ulaşılabilen RTÜK İletişim Merkezi kesintisiz bir şekilde halkımızı dinliyor" açıklamasını yaptı.

Ebubekir Şahin, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında ilklere imza atarak, uluslararası yayıncıları Türkiye'ye getirmeyi başardıklarını, hem kayıt dışı olan bu alanı resmileştirerek denetleme faaliyetlerini başlattıklarını hem de milli ekonomiye katkı sağlayarak yeni istihdam alanları oluşturduklarını vurguladı.

RTÜK Başkanı Şahin, mesajında şunları söyledi:

"Yayıncılarımızı cesaretlendiren ve ödül veren bir kurum olma hedefimiz doğrultusunda 27. kuruluş yıl dönümümüze özel olarak Türkçemizi en doğru ve güzel kullanan radyo ve televizyoncularımıza onur ödülleri vereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımızın destekleriyle mayıs ayında Uluslararası İslamofobi Sempozyumu'nu Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile birlikte düzenleyeceğiz. Çalışmaları nihayete eren, mazimizi anlatan RTÜK Kataloğu'nu tamamladık, yakında periyodik RTÜK dergimizi de çıkaracağız."