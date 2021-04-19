AK Parti Sözcüsü Çelik: Emekli amiraller meselesini örtmek için 128 milyar dolar meselesini ortaya çıkardılar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'ye 'Kumpas kurma geleneği bizim partimizde yok' diye yanıt veren Çelik "Emekli amiraller meselesini örtmek için 128 milyar dolar meselesini ortaya attılar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Hemen sahiplenenlerin bunu niye sahiplendiği, eğer içeriği ve zamanlaması değiştirilmişse onlara sorulması gereken bir şeydir. Bize sorulması, akılla izah edilecek bir mesele değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik "CHP Emekli amiraller bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkarıyorlar. En güzel cevabı kendi milletvekilleri verdi" dedi.

'Yunanistan bir katliama imza atmaya çalışıyor'

Çelik, Yunan Dışışleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Son derece bağnaz, saygısız şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletimizi itham etmesi, diplomasi tarihine yakışıksızlık örneği olarak girecektir. İlk defa bir bakanın, ülkesinin egemenliğinden bahsederken ülkesinden değil AB'den bahsettiğini gördük. Yunanistan ile müzakere sürecini akıllı bir dille, akıllı bir devlet anlayışıyla ve müzakerenin yöntemlerine karşılıklı saygıya uygun şekilde sürdürmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz."

Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik tutumunu eleştiren Çelik, "Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Demokrasi, insan hakları, uluslararası ilişkiler dediğiniz değerleri Akdeniz'in sularına gömdünüz. Onları kurtarın, sonra diğer meseleler hakkında konuşmaya çalışın. Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler gerçekleştirdiler. Uluslararası kurumlar ve Avrupa Birliği maalesef bunun karşısında susuyor."

'Filistin'in yanındayız'

Çelik, "Kuşkusuz Filistin'in yanındayız. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumaya, bununla ilgili gereken tavırları almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin soru üzerine Çelik, "Bu gerilimin, Rusya, Ukrayna ve AGİT arasındaki üçlü temas grubu çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararını da değerlendiren Çelik, "Tabii ki Türkiye'nin de atacağı adımlar vardır. Cumhurbaşkanı Tatar da bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla koordinasyonlu şekilde süreci takip etmeye devam edeceğiz. Konjonktür hazretleri ve mevzuat efendiye demokrasiyi kurban edemeyiz " dedi.

Çelik, yeni anayasa çalışmalarına yönelik soruya, "AK Parti'de çalışacağız, Cumhur İttifakı olarak beraber de çalışacağız. Hem AK Parti'den hem MHP'den siyasi heyetler süreci tartışmaya devam edecek. Burada olgunlaştıktan sonra tabii ki diğer partilerle de konuşacağız" yanıtını verdi.