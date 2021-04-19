Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, koronavirüs nedeniyle önce bebeğini sonra hayatını kaybetti

Çaycuma'ya bağlı Filyos beldesinde tuğla fabrikasında çalışan Kemal Sancı ile 2015 yılında evlenen Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı.

5 aylık hamile Sancı, kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti. Genç kadın bir süre önce koronavirüse yakalandı.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadının gebeliği, tedavisi sırasında sonlandırıldı.

Sancı, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.