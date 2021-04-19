İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs kararı: Tüm etkinlikler 17 Mayıs'a kadar yasaklandı

İstanbul Valiliği, pandemi nedeniyle getirilen kısıtlama ve yasakların 1 Mayıs’ı da kapsayacak şekilde 17 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında 15 Nisan’da toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı’nın 14 Nisan'da yayımladığı genelge doğrultusunda 'kısmi kapanma' kararları aldığını belirterek kentteki her türlü etkinliğe 17 Mayıs 2021’e kadar izin verilmemesine hükmetti.

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı’nın 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesi doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ilimiz genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik aşağıdaki tedbirin de alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir".

3 şehir için daha yasaklama kararı çıkmıştı

Bir süre önce Kocaeli Valiliği, Aydın Valiliği ve Denizli Valiliği de yasakların 1 Mayıs'ı kapsayacak şekilde genişletilmesi kararı almıştı.