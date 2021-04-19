CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Anlaşılan 128 milyar dolar yakar top oldu, kimse elinde tutmak istemiyor

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı’na 10 adet soru yöneltti. Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Anlaşılan 128 milyar dolar yakar top oldu. Kimse elinde tutmak istemiyor" yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Merkez’de bir basın toplantısı düzenledi.

128 milyar dolar için Merkez Bankası’nın sorumluluğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Bakanlığın ise Merkez Bankası’na attığını ifade eden Öztrak, “Anlaşılan 128 milyar dolar yakar top oldu. Kimse elinde tutmak istemiyor. Ama ne mevcut Bakan, ne de Merkez Bankası Başkanı rezervlerin, döviz piyasalarına müdahale yetkisiyle beraber, Hazine’ye neden devredildiğini, ya da Hazine’nin bu işlemlere neden ortak edildiğini bir türlü açıklamıyor” dedi.

Öztrak açıklamasında şunları söyledi:

"128 milyar dolar nerede?' sorusunu bizlerin ısrarlı takibi ve vatandaşımızın (soruyu) benimsemesi sonucunda ortaya bir takım itiraflar çıktı. Geçtiğimiz cuma günü çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı'na bir açıklama yaptırdılar.Hatırlayacaksınız önceki Merkez Bankası Başkanı 128 milyar doların akıbetini merak edince koltuğundan oluvermişti. Yeni gelen başkan da yaptığı açıklamayla iddialarımızın bir kısmını ilk ağızdan doğruladı, itiraf etti. Çeşitli gerekçeler ileri sürse de kasadaki kendisine ait döviz kalmadığını söyledi.Demek ki döviz rezervleri Erdoğan şahsım hükümetinin ve şürekasının iddia ettiği gibi kasada değilmiş, kasada yokmuş. Merkez Bankası kasasındaki kendi rezevlerini arka kapıdan Hazine'ye vermiş.Bir de kimse fark etmesin diye aynı gün emaneten aldığı dövizleri kasasına koymuş. Yani Merkez Bankası sahibi olduğu döviz rezervlerini vermiş, kasasındaki dövizlerin emanetçisi olmuş."

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Faik Öztrak basın toplantısı gerçekleştiriyor https://t.co/RF9fa80YUA — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) April 19, 2021

Faik Öztrak sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi izninizle ve aracılığınızla bazı soruları Erdoğan şahsım hükümetine onun Hazine ve Maliye Bakanı’na ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'na milletimiz adına yöneltmek istiyoruz: