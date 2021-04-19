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    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

    Konya'da Başkan Altay’dan 'kayıp 6 milyon lira' iddiasına açıklama

    © DHA
    Türkiye
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    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan’ın, valiliğin esnafa dağıtması için belediyeye verdiği 6 milyon lirayı kendilerine dağıtmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugün Mevlana Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Altay, Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan'ın, Valilik tarafından esnafa dağıtılmak için Büyükşehir Belediyesi'ne verilen 6 milyonun kendilerine dağıtılmadığı yönündeki iddiasına açıklık getirdi. Altay, Valilik tarafından esnafa dağıtılmak için belediyeye herhangi bir para gönderilmediğini kaydetti. Altay, şunları söyledi:

    Konya Büyükşehir Belediyesi
    © DHA
    'Konya Büyükşehir Belediyesi, Valiliğin esnaf için verdiği 6 milyon TL'yi dağıtmadı' iddiası: Valilik yalanladı

    “İddia edildiği gibi Konya Büyükşehir Belediyesi'ne esnafa dağıtmak adına ya da saikle aktarılmış herhangi bir para bulunmamaktadır. Hele esnafa dağıtmak için hiç yok. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 2,4 milyar lira. Konuştuğumuz para 6 milyon. Peki, bu gündem ne, nerden çıkıyor bu para? İşin aslı şudur; Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol yapıyor. Tarih 09 Nisan günü ve 12 Nisan'da biz onu resmi yazıyla gönderdik. Konu ise Konya’nın 24 ilçesine yapılacak parke yollarla alakalı 6 milyon 84 bin liralık bir kaynağın aktarılmasıyla ilgili bir protokol. Bununla ilgili gelen para sadece yapılacak yolun malzeme parası olarak geliyor. Dolayısıyla işçi parasını da kendi cebimizden karşılayacağız. Amaç ise 120 bin metrekare yol yapmak, yerine 234 bin metrekare yol yapmak.''

    'Pandemi döneminde 178 milyon lira dağıtıldı'

    Pandemi döneminde esnafın ve Konyalı vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Altay, ''Pandemi döneminde 4 başlıkta, toplamda 178 milyon 159 bin 212 lira destek verdik. Kiracımız olan esnafa kira indirimi olarak 11 milyon lira, sosyal destek paketlerimiz kapsamında 98 milyon 654 bin lira, su desteğimiz kapsamında 65 milyon 187 bin lira destekte bulunduk. Ticari araç sahiplerimize 3 milyon 285 bin 626 lira destek sağladık. Pandemi ilk çıktığında 'biz kiracılarımızdan kira almayacağız' dedik. Esnaf odalarına kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay boyunca iş yerlerinde suyu ücretsiz kullandırdık. İş yeri kapanmış olan esnafımızın evinde suyu ücretsiz kullandırdık. 2020 yılında uyguladığımız su fiyatlarını 2019 yılındaki fiyatlara çektik. Toplu ulaşıma herhangi bir zam yapmadık. Biz zaten Konyalıların yanında olmak için her şeyi yapıyoruz” şeklinde konuştu. 

    Etiketler:
    Uğur İbrahim Altay, Konya
    Topluluk kurallarıTartışma
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