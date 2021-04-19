Sağlık Bakanı Koca: İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71.4

Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı sonrası açıklama yaptı.



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