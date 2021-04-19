Sağlık Bakanı Koca: İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71.4

Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı sonrası açıklama yaptı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yoğun bakım yataklarında doluluk oranın yüzde 71.4 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı sonrası açıklama yaptı.
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