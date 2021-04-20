Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hastalara yardım için giden filyasyon ekibinin geçirdiği trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan bilgilendirmede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait araç, Mürşitali köyü yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak araziye devrildi. Kazada, araç içinde bulunan doktor, hemşire ve araç sürücüsü yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan filyasyon ekibinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: "Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun."

Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/rOyWHsPdTi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021

​