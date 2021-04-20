Tuzla'da bir gemi karaya oturdu

Tuzla demir sahasında, Panama bayraklı 180 metre uzunluğundaki sahip Hoegh Pusan isimli gemi karaya oturdu. Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı belirtildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tuzla'da bir geminin karaya oturduğunu bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" denildi.

180 m boya sahip HOEGH PUSAN isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve KURTARMA-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi. @UABakanligi @selimdursun06 pic.twitter.com/zhLFzmJk5W — KEGM (@kiyiemniyet) April 19, 2021

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