İBB: Faaliyetlerimiz arasında hizmet pasaportu sağlayarak yurt dışı gezisi organize etmek bulunmamaktadır

İBB, sosyal medyada bir kullanıcının mesajına "Faaliyetlerimiz arasında hizmet pasaportu sağlayarak yurtdışı gezisi organize etmek bulunmamaktadır" şeklinde yanıt vererek, bazı belediyeler ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan haberlere göndermede bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen ve geri dönmedikleri ortaya çıkan ve başka belediyelerin de benzer işlemleri yaptığı yönündeki iddialara göndermede bulunan paylaşım yaptı. Bir Twitter kullanıcısının "tek yön gidiş kültür turlarınız ne zaman başlar" sorusuna İBB, "Faaliyetlerimiz arasında hizmet pasaportu sağlayarak yurtdışı gezisi organize etmek bulunmamaktadır." şeklinde yanıt verdi.

Faaliyetlerimiz arasında hizmet pasaportu sağlayarak yurtdışı gezisi organize etmek bulunmamaktadır.😉 — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) April 19, 2021

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