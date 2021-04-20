Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 01.30'da Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gelen aşılarla Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a gönderdiği aşı miktarı 140 bine ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınında mücadelemizi siz halkımız ve Türkiye'nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu gece Anavatan Türkiye'den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiye'mize yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım." ifadelerini kullanmıştı.

Covid 19 salgininda mucadelemizi siz halkımız ve Türkiye’nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu gece Anavatan Türkiye’den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiyemize yurekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım. pic.twitter.com/EtGKsPbRAl — Ersan Saner (@HErsanSaner) April 19, 2021

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