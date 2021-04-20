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    Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu: Bu dava emsal olacak, biber gazının bir silah olduğunu gösterebiliriz

    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında Hopa ziyareti öncesinde polisin sıktığı biber gazı sonucu yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu'nun 9 yıl 11 ay sonra yeniden başlayan duruşmasına ilişkin konuşan Ulaş Lokumcu, "Bu dava Hopa'nın ve Türkiye'nin davası. Kazanırsak biber gazının bir silah olduğunu gösterebiliriz" dedi. 

    Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs 2011 günü Hopa'da yapacağı miting öncesi HES'lere karşı eylem yapan gruba çok sert müdahale edilmiş, olaylar sırasında polisin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalaşan Metin Lokumcu yaşamını yitirmişti. Dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan ve Hopa İlçe Emniyet Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, 24 Aralık 2020 tarihinde Hopa'da görülecekti. Ancak duruşmaya saatler kala, dava 'kamu güvenliği' gerekçesiyle Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşındı.

    'Hayali bu topraklarda insanca yaşamdı'

    Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, yarınki duruşma öncesi açıklamalarda bulunan Ulaş Lokumcu, "2020'ye kadar resmen dava yok sayıldı. Sanki araştırma yapılmamış, herhangi bir bulgu bulunmamış gibi. Hukuki mücadelemiz 10 yıldır devam ediyor. 10 yıl sonra ilk duruşmanın görülecek olması buruk bir sevinç yarattı. Amacımız, biber gazının bir kimyasal silah olduğu ve insanları öldürebileceğini ispatlamak. Elimizde bilimsel kanıt da var" dedi.

    © DHA
    Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin 9 yıl sonra dava açıldı: 13 kişinin 6 yıla kadar hapsi isteniyor
    Davanın Türkiye'de emsal olmasını istediklerini anlatan Lokumcu, "Destek olmak isteyen herkesi oraya bekliyoruz. Emri verenlerin daha yukarıda olduğunu biliyoruz. Onların da yargılanmasını istiyoruz. Babam emekli bir öğretmendi. Geleceğe güzel nesiller yetiştirmek istiyordu. Duyarlı insanlar yetiştirmek istiyordu. Hayali bu topraklarda insanca yaşamdı" diye konuştu.

    'Görev savma kabilinden bir yargılama olmaması için her türlü hukuki hazırlığı yaptık'

    Dava avukatlarından Meriç Eyüboğlu, Türk Tabipleri Birliği ve Adli Tıp Genel Kurulu'nun 2012 tarihli raporlarıyla Lokumcu'nun ölümü ile kullanılan kimyasal gazlar arasında somut bir ilişki tespit edildiğini anımsattı. Eyüpoğlu, "Bunlar aynı zamanda, gaz kullanımına, bu gazların öldürücülüğüne ilişkin ilk raporlar. Toplumsal olaylarda kimyasal gaz kullanımının yasaklanmasına ilişkin özellikle Gezi'den sonra yükselen talepler zamanla azalmıştı. Metin Lokumcu davası, bu talebin yeniden gündeme getirmesi açısından önemli" dedi.

    Davanın Trabzon'a taşınmasını değerlendiren Eyüboğlu, "Bu bir devlet geleneği. Bu davaya Hopalıların sahip çıkması, toplum tarafından sahiplenilmesi engellenmek isteniyor. Ayrıca cezasızlıkla sonuçlanacak bir süreci başlatmış oluyorlar. Ama Fizan'da da olsa bu davaya giderdik. Görev savma kabilinden bir iddianameyle karşı karşıyayız. Görev savma kabilinden bir yargılama olmaması için her türlü hukuki hazırlığı yaptık" diye konuştu.

    Etiketler:
    Protesto, Cinayet, Ölüm, Duruşma, Dava, Mahkeme, Metin Lokumcu
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