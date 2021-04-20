Bahçeli'den yeni anayasa çağrısı: CHP'ye ve İP'e sesleniyorum, gelin bu sürece siz de destek verin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak CHP ve İYİ Parti'ye çağrıda bulundu. Bahçeli, "CHP'ye sesleniyorum. Gelin bu sürece siz de destek verin. İP'e sesleniyorum, gelin bu onurun içinde siz de yer alın. Darbe anayasasından bu aziz milleti kurtaralım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında 23 Nisan'ın önemine dikkati çeken Bahçeli, "TBMM'nin açılması aziz milletimizin bağımsızlığına yönelmiş gelişmeler karşısında neler başarılabileceğinin emsalsiz örneğini teşkil etmiştir. TBMM'nin açılması ile başlayan süreci ayrıntıları ile bilmenin, benzer tehditlerin doğru anlaşılmasında mühim bir tesiri olacağını düşünüyorum. Yeni maceralarla şanslarını yeniden denemeye çalışmaları beyhude bir çabadır" dedi.

Bahçeli, devamında bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelen fezlekelerle ilgili konuştu. "TBMM'de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması, terörle mücadelede teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"TBMM, Türk milletin temsil ve irade kurumudur. Milli birlik ve kardeşliğin ana karargahı burasıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, hiçbir hain örgüt uzantısının gazi Meclisimizde yeri olamaz. Demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. Eşkıyanın değil milletin hükmü geçerlidir."

Yeni anayasa çağrısı: 'Gelin bu onurun içinde siz de yer alın'

Bahçeli, konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına da değindi. "Türkiyemizin yepyeni, sivil nitelikli, toplumun her kesimini içine alacak bir anayasaya ihtiyaç olduğunu görmek, gereğini müştereken yapmak lazımdır" diyen Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'ye de çağrıda bulunduğu açıklamasına şöyle devam etti:

"Teferruattan arındırılmış, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını anlamış, bizi yansıtan, gerekçeleriyle gerçekleri yakalamış bir anayasayla cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz bir milli görevdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi göreve ön şartsız hazırdır.

CHP'ye sesleniyorum. Gelin bu sürece siz de destek verin. İP'e sesleniyorum, gelin bu onurun içinde siz de yer alın. Darbe anayasasından bu aziz milleti kurtaralım."

Çavuşoğlu - Dendias tartışması: 'Yunan Bakan parmak sallayayım derken Türk pençesi yedi'

Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında basın toplantısında yaşanan tartışmayı değerlendirdi. Çavuşoğlu'nu 'yürekten tebrik ettiğini' vurgulayan Bahçeli, "Talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarımı sunuyorum. Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayayım derken Türk pençesi yemiştir" ifadesini kullandı. Bahçeli, şöyle konuştu:

"Lozan Anlaşması çiğnenmektedir. Soydaşlarımız asla yalnız, çaresiz değildir, asla sahipsiz değildir. Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır. Bu küçücük ülke sanıyorum hafızasından çıkarmıştır. Densiz Dendias ve destursuz Miçotakis'e birilerinin tek tek anlatması iyi olacaktır. Yunanistan aklını başına almazsa değil kulağından bu gidişle boynundan olacaktır.

Yunanistan’ın tahammül sınırlarını zorlayan tacizleri sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Kuran Kurslarının laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kapatması Rumların değirmenine su taşıyan kepazeliktir. Bu mahkemeye nüfuz eden bağnazlığın ne laiklikle, ne de din ve inanç hürriyetiyle alakası vardır. Kuran-ı Kerim’in öğretilmesinin neresi laikliğe aykırıdır? Allah kelamına yönelik bu saygısızlığın, bu nefretin neresinde laiklik vardır?

'Anayasa Mahkemeleri her yerde çıbanbaşı, her yerde sorun kaynağıdır'

Anayasa Mahkemeleri her yerde çıbanbaşı, her yerde sorun kaynağıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin bu ilkel kararından dönmesi inancımıza ve insanlık onuruna saygının bir gereğidir. Mübarek Ramazan ayında, söz konusu mahkeme kararını kınıyor, asıl laikliğe aykırılığın bu mahkemenin varlığında ortaya çıktığını buradan ifade ediyorum."

'128 milyar dolar devletin kasasında, peki siz neredesiniz?'

Bahçeli, konuşmasının son bölümünde 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriye eleştirilerini sürdürdü. "Emekli amirallerin bildirisini anayasal hak gören cunta sevdalıları neyin ön hazırlığıyla hangi amaçların propagandalarıyla örgütlenmişlerdir" diyen Bahçeli, bu noktada özellikle muhalefet partilerince gündeme getirilen "128 milyar dolar nerede?" tartışmasını değerlendirdi.

Bahçeli, "128 milyar dolar sorusu ihanetin ve melanetin maskesi olarak mı kullanılmaktadır? 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin bildirisinin hesabını verin. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz?" diye konuştu.