AK Partili Nergis: Ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını anlatacağız, karşı medya istediği gibi haber yapsın

AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis, "Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, gerçekten ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını anlatacağız. Muhalefet istediği kadar konuşsun, karşı medya istediği gibi haber yapsın" diye konuştu.