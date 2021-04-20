AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Kayseri'nin yerel televizyonuna verdiği bir söyleşide gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Biz tepki alıyoruz diye sorumluluğumuzdan kaçamayız. Muhalefet istediği kadar konuşsun, karşı medya istediği gibi haber yapsın" diye konuşan Nergis, şu ifadeleri kullandı:
"Ben bundan da çekinmiyorum, hodri meydan. Dolayısıyla biz tabii ki iktidarımızın yaptıklarını, atılan adımları, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, gerçekten ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını, geçmişle kıyaslandığında Türkiye'in her kademede geliştiğini anlatacağız."
AK Partili Nergis: Ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını anlatacağız, karşı medya istediği gibi haber yapsın https://t.co/VkjHdlzO4I pic.twitter.com/XD9g2NvgVO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 20, 2021
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