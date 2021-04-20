300 milyon liralık kamu arazisi dolandırıcılığı

Kamu arazilerinin satışı bahanesiyle 160 kişiyi 300 milyon lira dolandıran çete üyeleri, 2 yıllık takibin ardından yakalandı. Ankara merkezli 14 ilde polis ekiplerince düzenlenen "Arsa Avcısı Operasyonu"nda, 8 araç, 40 taşınmaz ve 30 milyon liraya el kondu.

Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerini 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 160 kişinin 300 milyon lira dolandırıldığı suç ağını deşifre etti. Çetenin, kamu görevlileri sayesinde çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen çete üyelerini 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Çetede tapu memuru, avukat, polis de var

Aralarında tapu memuru, avukat ve polislerin de olduğu çete üyelerine bu sabah 14 ilde 'Arsa Avcısı Operasyonu' düzenlendi, 74 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan ortak çalışma sonrası, dolandırıcılıktan elde edilen gelirler kapsamında 8 araç, 40 taşınmaz (iş yeri, konut, arsa) ve 30 milyon liraya el kondu.

Suç örgütü üyelerinin, mesleki güvenden faydalanmak için avukatlık bürosu veya şirket ofislerini aracı yaptıkları tespit edildi.

'Yer teslim tutanağı yapıyor' izlenimi vermek isteyen örgüt mensuplarının, satışı yapılacakmış gibi gösterilen arazilere mağdurları sahte 'kamu taşıtı tanıtım kartı' koydukları kendi araçlarıyla götürdükleri belirlendi.

Çeteye tapu müdürlüğünde oda

Tapu müdürlüğünde daire başkanı olarak tanıtılan örgüt üyesi ile mağdurlar arasındaki sahte sözleşmelerin, kamu görevlisi olan örgüt üyelerince kamu binasında ayarlanan odada imzalandığı ortaya çıkarıldı.

Kamu idarelerinin isim kısaltmalarını kullanarak şirket açan örgüt mensuplarının, böylece mağdurlar parayı şirket hesaplarına yatırırken kamu kurumunun hesabına yatırdığını düşünmelerini sağladığı saptandı.

Sahe SMS göndermişler

Çetenin, SMS paketi satın alarak 'Tapu Müdürlüğü' başlığıyla işlemlerin başlatıldığı yönünde mağdurlara SMS gönderdikleri, tapu müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlileri sayesinde memurların bulunduğu alana geçerek işlemleri yaptıkları ve mağdura sahte tapuyu teslim ettikleri anlaşıldı.

Suç örgütünün, bu yöntemle 160 kişiyi 300 milyon lira dolandırarak mağdur ettiği belirlendi.

2016 öncesi mal varlıkları yok

Dolandırıcılık faaliyetlerine 2016'da başlayan ve bu tarihten önce hiçbir mal varlığı bulunmayan örgütün sözde yönetici ve üyelerinin, zenginleşerek lüks araçlar satın aldıkları ve lüks dairelere taşındıkları tespit edildi.

Bazılarını iki kez dolandırmışlar

Teknik takip sırasında, örgüt mensuplarının, aldatarak yüklü miktarda paralarını aldıkları mağdurlarla alay ettikleri, dolandırıldığının farkında olmayan bazı mağdurları ise arsanın değerlendiği yalanıyla ikinci kez dolandırdıkları belirlendi.

Yine teknik takip sırasında zanlıların, mağdurlardan dolandırdıkları 4 milyon liranın çuval içinde bir aracın bagajında taşındığı da tespit edildi.

Savcılık: Her türlü kurum kaydına rahatça ulaşmışlar

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada ise çete üyelerinin, kamuya ait Hazine arazilerinin, üst düzey tanıdıkları vasıtasıyla ve kamu görevlisi olarak tanıttıkları şüpheliler aracılığıyla kiralama/satış işlemini yapacakları vaadinde bulunarak, yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları ifade edildi.

Savcılık açıklamasında; aralarında tapu memuru, avukat, Milli Emlak Memuru, polis olan çetenin her türlü kurum kayıtlarına rahatça ulaşabildikleri, müştekilerin inandırılması için resmi kurumlara götürülerek şüpheliler ile birlikte dilekçe verdikleri belirtildi.

Öte yandan, örgüt mensupları ile mağdurların ilgili arazilerin sözde satışına ilişkin tapu müdürlüğünde işlem yaptığı ve bir mekanda görüştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.