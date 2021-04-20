Kayıt
12:05 20 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    300 milyon liralık kamu arazisi dolandırıcılığı

    300 milyon liralık kamu arazisi dolandırıcılığı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1044315141_0:-1:2000:1125_1200x675_80_0_0_81fd60d0b037118d295e3496aab2d5a3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104201044315206-300-milyon-liralik-kamu-arazisi-dolandiriciligi/

    Kamu arazilerinin satışı bahanesiyle 160 kişiyi 300 milyon lira dolandıran çete üyeleri, 2 yıllık takibin ardından yakalandı. Ankara merkezli 14 ilde polis ekiplerince düzenlenen "Arsa Avcısı Operasyonu"nda, 8 araç, 40 taşınmaz ve 30 milyon liraya el kondu.

    Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerini 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 160 kişinin 300 milyon lira dolandırıldığı suç ağını deşifre etti. Çetenin, kamu görevlileri sayesinde çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen çete üyelerini 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 

    Çetede tapu memuru, avukat, polis de var

    Aralarında tapu memuru, avukat ve polislerin de olduğu çete üyelerine bu sabah 14 ilde 'Arsa Avcısı Operasyonu' düzenlendi, 74 kişi gözaltına alındı.

    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan ortak çalışma sonrası, dolandırıcılıktan elde edilen gelirler kapsamında 8 araç, 40 taşınmaz (iş yeri, konut, arsa) ve 30 milyon liraya el kondu.

    Suç örgütü üyelerinin, mesleki güvenden faydalanmak için avukatlık bürosu veya şirket ofislerini aracı yaptıkları tespit edildi.

    'Yer teslim tutanağı yapıyor' izlenimi vermek isteyen örgüt mensuplarının, satışı yapılacakmış gibi gösterilen arazilere mağdurları sahte 'kamu taşıtı tanıtım kartı' koydukları kendi araçlarıyla götürdükleri belirlendi.

    Çeteye tapu müdürlüğünde oda

    Tapu müdürlüğünde daire başkanı olarak tanıtılan örgüt üyesi ile mağdurlar arasındaki sahte sözleşmelerin, kamu görevlisi olan örgüt üyelerince kamu binasında ayarlanan odada imzalandığı ortaya çıkarıldı.

    Kamu idarelerinin isim kısaltmalarını kullanarak şirket açan örgüt mensuplarının, böylece mağdurlar parayı şirket hesaplarına yatırırken kamu kurumunun hesabına yatırdığını düşünmelerini sağladığı saptandı.

    Sahe SMS göndermişler

    Çetenin, SMS paketi satın alarak 'Tapu Müdürlüğü' başlığıyla işlemlerin başlatıldığı yönünde mağdurlara SMS gönderdikleri, tapu müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlileri sayesinde memurların bulunduğu alana geçerek işlemleri yaptıkları ve mağdura sahte tapuyu teslim ettikleri anlaşıldı.

    Suç örgütünün, bu yöntemle 160 kişiyi 300 milyon lira dolandırarak mağdur ettiği belirlendi.

    2016 öncesi mal varlıkları yok

    Dolandırıcılık faaliyetlerine 2016'da başlayan ve bu tarihten önce hiçbir mal varlığı bulunmayan örgütün sözde yönetici ve üyelerinin, zenginleşerek lüks araçlar satın aldıkları ve lüks dairelere taşındıkları tespit edildi.

    Bazılarını iki kez dolandırmışlar

    Teknik takip sırasında, örgüt mensuplarının, aldatarak yüklü miktarda paralarını aldıkları mağdurlarla alay ettikleri, dolandırıldığının farkında olmayan bazı mağdurları ise arsanın değerlendiği yalanıyla ikinci kez dolandırdıkları belirlendi.

    Yine teknik takip sırasında zanlıların, mağdurlardan dolandırdıkları 4 milyon liranın çuval içinde bir aracın bagajında taşındığı da tespit edildi.

    Savcılık: Her türlü kurum kaydına rahatça ulaşmışlar

    Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada ise çete üyelerinin, kamuya ait Hazine arazilerinin, üst düzey tanıdıkları vasıtasıyla ve kamu görevlisi olarak tanıttıkları şüpheliler aracılığıyla kiralama/satış işlemini yapacakları vaadinde bulunarak, yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları ifade edildi.

    Savcılık açıklamasında; aralarında tapu memuru, avukat, Milli Emlak Memuru, polis olan çetenin her türlü kurum kayıtlarına rahatça ulaşabildikleri, müştekilerin inandırılması için resmi kurumlara götürülerek şüpheliler ile birlikte dilekçe verdikleri belirtildi.

    Öte yandan, örgüt mensupları ile mağdurların ilgili arazilerin sözde satışına ilişkin tapu müdürlüğünde işlem yaptığı ve bir mekanda görüştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Etiketler:
    Çete, Dolandırıcılık, Taşınmaz, Operasyon, Ankara, kamu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken zargana balıkları üzerinde ilk kez görülen öldürücü bir parazit keşfettiklerini, ismini ise Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırıp literatüre kaydettirerek tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.
    Balık katili parazit keşfettiler, ismini 'Adana' koydular
    12 Nisan
    Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu, tam 60 yıl önce gerçekleşti
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet