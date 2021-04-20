'Türkiye, nüfus faktörüne göre vaka sayısında Uruguay’dan sonra dünya ikincisi'

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

'Nüfus faktörüne göre vaka sayısında Uruguay’dan sonra dünya ikincisiyiz' başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye'nin bu verilerle, özellikle vaka sayısındaki artışlarla küresel ölçekte durumu en sıkıntılı ülkelerden biri konumuna geldiğini belirten Ergin, şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 18 Nisan tarihli tablosuna göre, günlük yeni vaka sayısında Hindistan 273 bin 810 vaka ile birinci, Brezilya 67 bin 636 vakayla ikinci, Türkiye ise 62 bin 606 vaka ile üçüncüdür. ABD ise günlük 61 bin 306 yeni vaka ile Türkiye’den hemen sonra geliyor.

Gelgelelim bu üç ülkenin nüfuslarının Türkiye’nin nüfusundan büyük olduğu hesaba katıldığında bu sıralama değişiyor. Yaklaşık rakamlarla ABD’nin nüfusu 333 milyon, Hindistan 1.4 milyar ve Brezilya'nın ise 212 milyondur. Bu faktörler dikkate alındığında, Türkiye 83.6 milyonluk nüfusuyla vaka yoğunluğunda bu üç ülkeyi de geride bırakıyor.

Oxford Üniversitesi’nin Kovid-19 salgınıyla ilgili hazırladığı veri tabanında önceki günkü döküme bakıldığında, 'Her bir milyon kişiye düşen yeni vaka sayısı'nda Türkiye listenin tepesinde yer alıyordu. Bu sıralamada birinci sırada nüfusu 3.4 milyon olan Uruguay geliyor. Bu sayı Uruguay’da 826.70. Nüfusları bir milyonun altında olan Kıbrıs Rum yönetimi (775.37 vaka) ve Şeysel Adaları (714.72 vaka) istisna olarak alınırsa, Türkiye bir milyon kişiye düşen 710.46 yeni vakayla Uruguay’dan sonra ikinci geliyor."

Aynı sıralamada ABD'de her bir milyon kişiye 203.78 yeni vaka düştüğünü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasının ise 306.48 olduğunu belirten Ergin, "Türkiye’de yeni vaka sayılarındaki tırmanma 1 Mart tarihinde geçilen kademeli normalleşme döneminin, küresel karşılaştırmalardan da görüleceği gibi, Türkiye’yi çok sıkıntılı bir noktaya getirdiğini gösteriyor" diye yazdı.

Ergin, "Aslında yeni yılla birlikte bir platoya yerleşen vakalarda bir kıpırdanmanın baş gösterdiği bir sırada başlayan normalleşme çok kısa bir zamanda vaka eğrisini hemen yukarı doğru çekmiştir" ifadesini kullandığı yazısında 15 Mart'ta yapılan değerlendirmede 'uygulamaları bir süre daha takip etme' kararının alındığını, 'bekle - gör' politikasına geçildiğini hatırlattı.

29 Mart'ta kırmızı illerde pazar günü sonu sokağa çıkma yasağının cumartesileri de kapsaması başta olmak üzere sınırlı bir kısıtlama paketi açıklandığını anlatan Ergin, şunları kaydetti: