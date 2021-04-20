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    Rekabet Kurumu'ndan 41 şirkete soruşturma

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104201044315486-rekabetten-9-cimento-sirketine-sorusturma/

    Rekabet Kurumu, aralarında perakende, gıda, teknoloji ve çimento şirketlerinin olduğu 41 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

    Rekabet Kurumu, aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açtı.

    Dünya'nın aktardığı habere göre Kurum'dan yapılan açıklamada, işgücü piyasalarındaki sorunları ve bu sorunlara rekabet hukuku araçlarıyla müdahale edilmesinin yaratacağı faydaların göz önünde bulundurulduğu vurgulanarak, işgücü piyasasının rekabetçi yapısının korunmasının hedeflendiğini belirtildi.

    Bu çerçevede işgücü piyasasına yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen yürütülen önaraştırmanın karara bağlandığı bildirildi.

    Önaraştırma sonucunda elde edilen bilgileri yeterli bulan Kurul, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş., Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş., Commencis Teknoloji A.Ş., Markafoni Elektronik Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Limango Dış Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ltd. Şti., Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş., Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama A.Ş., 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret A.Ş., Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizm. A.Ş., Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Meal Box Yemek ve Teknoloji A.Ş., NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş., Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş., Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş., Veripark Yazılım A.Ş., Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş., Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş., Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri A.Ş., Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Valensas Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Mobven Teknoloji A.Ş., Pizza Restaurantları A.Ş., Mawarıd Gıda Ticaret A.Ş., Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti., TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., İş Gıda A.Ş., Migros Ticaret A.Ş. ve Getir Perakende Lojistik A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

    Soruşturma açılan çimento şirketleri

    Öte yandan, Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

    Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 1 Nisan 2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 9 şirkete soruşturma açtı.

    Soruşturma açılan şirketler şu şekilde:

    Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret A.Ş., Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., OYAK Çimento A.Ş., Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş., As Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş., Konya Çimento Sanayi A.Ş., Küpeliler Endüstri A.Ş. ve Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

    Etiketler:
    Şirket, Soruşturma, Rekabet Kurulu, Türk, Çimento
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