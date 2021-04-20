Emin Çölaşan'dan Ertuğrul Özkök'e: Okurlardan utanmıyorsun, insan hiç değilse torunlarından utanır

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün ABD'li oyuncu Sharon Stone ile ilgili yazısını eleştirdi. Çölaşan, söz konusu yazıdan alıntı yaparak "Okurlardan utanmıyorsun, insan hiç değilse torunlarından utanır. Bırak artık bu magazin muhabbetlerini, palavralarını kendine sakla" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 'Utanması kalmayınca' başlığıyla yayımlanan yazısında Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin geçmiş yıllarda Türkiye'nin iki saygın gazetesi olduğunu söyledi. "Eğer okuyor ve takip ediyorsanız şimdi ne durumlara düşürüldüklerini mutlaka biliyorsunuzdur" diyen Çölaşan, bu feci düşüşü yaratanlardan birinin de Ertuğrul Özkök olduğunu savundu.

"Bizim meslekte fırdöndü, hacıyatmaz olarak tanımlanır. Her devrin ve her patronun adamıdır. Adamına göre muamele etmenin gelmiş geçmiş en büyük ustalarından biridir. İktidarlar değişir, patronlar değişir ama o hep ayakta kalmayı başarır. Uzun süredir Hürriyet'te magazin yazıyor" ifadesini kullanan Çölaşan, şöyle devam etti:

"Rahmetli Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle geçen cumartesi günü yazdığı yazıyı okudum. 1989 yılı idi… Övünmek gibi olmasın ama Özal ailesini ve marifetlerini anlatan muhteşem bir kitap yazmıştım: 'Turgut Nereden Koşuyor.' Bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı anımsatan olaylar ve gerçekler…

Özal'ın en güçlü dönemi idi. Belgeleri toplayıp yazdım. Kitap ben dahil hiç kimsenin ummadığı bir biçimde patladı. Hilesiz hurdasız net 270 bin adet sattı. Çok büyük bir rakamdı. O dönemde ikimiz de Hürriyet'te çalışıyorduk. Ertuğrul benden imzalı kitap istedi, gönderdim. Birkaç gün sonra aradı: 'Yav Emin muhteşem olmuş, ellerine sağlık. İki günde okuyup bitirdim. Özal hanedanının ağzına s..mışsın…'

Aradan yıllar geçtikten sonra, geçtiğimiz cumartesi günkü yazısında ise aynen şöyle diyordu: 'Haksızlık ve hakaretlerle dolu bir kitaptı.' Sevgili okurlarım, insanoğlu hangi meslekte olursa olsun, belli yaşlara gelince akıllanır, sapıtma durumları biraz olsun azalır. Bizimkinde ise tam tersi oluyor. Magazin yazarı olunca iyice sapıttı, ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırdı."

'Özkök bize 'Ben cambazım' demişti'

Özkök'ün Hürriyet'te çalıştığı dönem kendisiyle birlikte Sedat Ergin ve Bekir Coşkun'u kahvaltıya çağırdığını ve "Bakın beyler ben gazeteci falan değilim. Ben cambazım cambaz… Altı topu havaya atıp elinden düşürmemeye çalışan bir jonglörüm" dediğini belirten Çölaşan, devamında Özkök'ün oyuncu Sharon Stone ile bir anısını aktardığı yazıyı eleştirdi.

Çölaşan, şunları yazdı:

"ABD'ye gitmiş, Sharon Stone ile buluşmuş. 1 Nisan 2021 tarihli yazısında anlatıyordu: '…Los Angeles'te güneşli bir günün gecesiydi. Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük bir villanın salonundaydım. Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı. Beş yıl önce Cannes festivalinde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.

'Anladığım kadarıyla bizim Ertuğrul'un şehveti de fos çıkmış'

Üstelik üzerinde sadece bornoz vardı. Ayağa kalkıp sordum: ‘Yorgun musunuz?' ‘Hayır hiç değilim' dedi ve arkasından öyle bir şey söyledi ki kendimden geçtim: ‘Şu an sizinle her şeyi yapabilirim…' Aynı şehvetli ifade ile ‘Her şeyi mi' dedim. Bir an için ikimiz de sustuk…' Sonrasında aralarında pek bir şey olmamış olduğu anlaşılıyor… Anladığım kadarıyla bizim Ertuğrul'un şehveti de fos çıkmış!

'Sharon Stone'a sorsak, valla bizim Ertuğrul'u anımsamaz bile'

80 yaşına merdiven dayamış birisin kardeşim… Evlisin, torunların var. Okurlardan utanmıyorsun, insan hiç değilse torunlarından utanır. Bırak artık bu magazin muhabbetlerini, palavralarını kendine sakla. Ona buna çamur atmaktan vazgeç. Şimdi mümkün olsa da Sharon Stone'a sorsak, valla bizim Ertuğrul'u anımsamaz bile! Belki de şöyle der: 'Evet, Türkiye'den biri gelmişti. Beni görünce ağzının suları akmaya başlamıştı da, bunları günün birinde yazacağını hiç düşünmemiştim.'

'Ne ararsanız bizim meslekte fazlasıyla var'