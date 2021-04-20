Biri yumrukladı, diğeri kameraya çekti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, internetteki arkadaşlık sitesi üzerinde bir kızla tanışan E.G., onunla buluşmak istedi. Kız ise sevgilisi M.F.Ö'ye olanları anlattı. Bir arkadaşını da yanına alan M.F.Ö, buluşmak için kız arkadaşının telefonundan E.G.’ye mesaj attı. Avcılar sahilde buluşan şahıslar arasında önce tartışma ardından kavga çıktı.
Kavgada kızın sevgilisi M.F.Ö, E.G’yi yere yatırarak yumrukla darp etmeye başladı. Bu sırada M.F.Ö.’nün yanında bulanan arkadaşı da darp anını kameraya çekti. Şahsın darp edilerek kameraya çekildiği anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Biri yumrukladı, diğeri kameraya çektihttps://t.co/7scn9oe96Q pic.twitter.com/ros8q7aCKd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 20, 2021
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri M.F.Ö’yü gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan M.F.Ö'nün, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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