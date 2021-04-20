Koronavirüs tedavisi gören İnce, taburcu oldu

Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, eşiyle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu olduklarını duyurdu.

"Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz" diyen İnce, devamında "Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel’e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız" ifadesini kullandı.

Eşimle birlikte hastaneden taburcu olduk. Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel’e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız. — Muharrem İNCE (@vekilince) April 20, 2021

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