Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Tanju Bilgiç oldu

Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görevine başladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç, bugün itibarıyla Bakanlığımız Sözcüsü olarak görevine başlamıştır" denildi.

Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine atanmıştı.