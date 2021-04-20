Sağlık Bakanı Koca, nüfusa oranla vaka artışının en yüksek olduğu 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısıyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, en çok artışın yaşandığı illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.

Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı" bilgisini verdi.

Bu noktada alınması gereken tedbirlere de dikkati çeken Koca, "Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadesini kullandı.

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak. pic.twitter.com/mMsHMT3JEi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2021

​