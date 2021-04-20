Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
"Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim" diyen Aktaş, devamında "Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" ifadesini kullandı.
Değerli Hemşehrilerim,— Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) April 20, 2021
Bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.
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