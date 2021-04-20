Dörtyol Belediye Başkanı Keskin: Atlardan sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır

Hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan ve MHP'den istifa eden Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, "Atlardan sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, TELE 1'e açıklamalarda bulundu.

MHP'den istifasına ilişkin olarak "Partime zarar gelmesin diye istifa ettim" diyen Keskin, kayıp atlarla ilgili olarak da şunu söyledi:

"Atların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır. İnsanların attan sucuk yapmaya ihtiyacı yok. Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı. Kaymakamlık da bunu soruşturuyor."

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