Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulan iletişim fakültesine vekaleten dekan olarak atandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrencilerin tepkilerini sürdürdüğü Prof. Dr. Melih Bulu, yeni kurulan iletişim fakültesine vekaleten dekan olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasına tepkiler sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Bulu'nun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 Şubat'ta kurulan Boğaziçi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne vekaleten dekan olarak atandığı ortaya çıktı.

Üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) atama kararı 14 Nisan'da gönderildi.