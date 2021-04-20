TBMM'den kripto para raporu

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın, 'Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri' raporunda, "Alışık olduğumuz altın ve nakit paralarla karşılaştırıldığı zaman sanal kripto-para olan Bitcoin oldukça yenidir. Getirdiği teknolojiler umut verici ve gelişmeye açıktır" ifadeleri yer aldı.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın, ‘Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri’ raporunda, dijital, sanal ve kripto paralarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Milliyet’ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Kripto paraların, kâğıt paralara kıyasla, merkezi olmayan yapı arzettiği belirtilen raporda, "Merkezi olmayan bu yapının kontrolü blok - zincir (blockchain) adı verilen bir nevi kayıt defteri niteliğindeki işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilmektedir" bilgisi aktarıldı.

Ulaştığı nokta itibarıyla, alternatif bir finansal sistem dahilinde kripto para birimlerinin, kayda değer derinlikte bir para piyasası oluşturduğu kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bitcoin ve alt coin’lerin alternatif para birimine karşılık gelmesi ve herhangi bir otoriteye bağlı olmaması, karapara aklanması ve yasadışı işlemlerde kullanılması gibi eleştirileri beraberinde getirse de mevcut koşullarda dijital para olgusunun varlığı bir tarihsel birikimin başarı aşaması olarak görülmekte ve bu aşamaya ayak uydurmak için çalışmalar ve düzenlemeler yapıldığı bilinmektedir."

18.6 milyon Bitcoin

Bitcoin’e ayrı bir başlık ayrılan raporda, 2009’da piyasaya sürülen ilk kripto para Bitcoin’in 18.6 milyona ulaştığı, bir Bitcoin’in 62 bin 339 dolar olduğu, toplam piyasa değerinin ise 1.178 trilyon dolara ulaştığı ve günlük ortalama 326 bin 653 işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Ülkeler bünyelerine alıyor

Raporda, pek çok ülkede dijital paralar için düzenleme ve denetleme yoluyla kısıtlamalar yapıldığı, yine de pek çok ülkenin bu teknolojik sıçramayı yakından takip ederek sayıları 2 bini aşan dijital paraların statülerine ya yasal bir meşruiyet kazandırma ya da kendi bünyelerine alma çalışmaları bulunduğu dile getirildi.

Raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Alışık olduğumuz altın ve nakit paralarla karşılaştırıldığı zaman sanal kripto-para olan Bitcoin oldukça yenidir. Getirdiği teknolojiler umut verici ve gelişmeye açıktır."