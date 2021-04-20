Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya hastaneye kaldırıldı

Bir süre önce kızı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve kızına evde bakan şarkıcı Asya da virüse yakalandı.

Şarkıcı Asya'nın kızı Aslı bir süre önce bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kızına evde bakan Asya da virüse yakalandığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Durumu ağırlaşan şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asya, "Kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Asya (@asyaofficialcom)'in paylaştığı bir gönderi

'Koronavirüs inkarcılarına' göndermede bulunan şarkıcı, "Bu videoyu, hala Covide inanmayan, covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi, hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin" ifadelerini kullandı.