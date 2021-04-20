Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı

Çanakkale'nin Türkiye genelinde yayınlanan koronavirüs risk haritasında 1. sıraya çıkmasının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar uygulamaya sokuldu. İlde yüz yüze eğitime geçilirken, halk pazarlarına vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre girmelerine karar verildi.

Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbir kararları aldı.

Bu kapsamda, Çanakkale'de yüz yüze eğitim yapan okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının yüz yüze eğitime ara vermelerine ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

Mezarlıklara HES kodu zorunluluğu

Alınan ek tedbirler kapsamında Çanakkale'de mezarlıklarla ilgili de yeni kararlar alındı. Cenaze törenlerinde genelge ve kararla belirtilen katılım sayı sınırına uyulmasına, cenaze törenlerinde ve mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafenin mutlaka sağlanmasına ve mezarlık görevlileri tarafından HES kodu sorgulaması yapılması kararlaştırıldı.

Halk pazarına TC kimlin no ile giriş

Sarıçay yanında Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarına vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre girmelerine karar verildi. Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda; "Tavsiye olarak, Cuma Pazarı yerinde Salı ve Cuma günleri kurulan pazara vatandaşlarımızın dönüşümlü (örneğin; bu hafta salı günü gidenler sonraki hafta cuma gidecek şekilde) olarak girişlerinin sağlanmasına; Salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 0,2 ve 4 olanların giriş yapmalarına, Cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 6 ve 8 olanların giriş yapmalarına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Toplu taşımaya yüzde 50 kapasite

Öte yandan, toplu ulaşım ve servislerde yüzde 50 kapasite sınırı getirilirken, vatandaşların ev ziyaretlerinde bulunmamasına ve evlerine konaklamalı misafir kabul etmemelerine karar verildi