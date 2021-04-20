Türkiye'de son 24 saatte 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi, 346 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 20 Nisan tarihli koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.Buna göre son 24 saatte 61 bin 28 vaka, 2 bin 895 hasta tespit edildi, koronavirüs nedeniyle 346 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.