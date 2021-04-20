Koronavirüsten hayatını kaybeden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi bugün toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı cenazede izdiham yaşandı.

Koronavirüsten ölen Nur Cemaati mensubu Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesine yoğun katılım: Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı https://t.co/SS294qKp49 pic.twitter.com/buc2EAxEJk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 20, 2021

​Bayramoğlu'nun cenazesi öğlen saatlerinde İstanbul Eyüpsultan Camisi'nden kaldırıldı. Cenaze namazına ise yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı.

Cenaze töreninde maske takan kalabalığın sosyal mesafe kuralına ise dikkat etmediği görüldü. Sosyal medyada birçok kişi cenazedeki kalabalığa tepki gösterdi.

86 yaşındaki Nur Cemaati mensubu, koronavirüs nedeniyle iki haftadır hastanede tedavi görüyordu.