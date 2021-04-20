Canan Kaftancıoğlu, Aylan bebek paylaşımından ötürü özür diledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, '128 milyar dolar' paylaşımında, cansız bedeni sahile vuran Aylan bebek (Alan Kurdi) fotoğrafını kullanmasından dolayı özür diledi.

Canan Kaftancıoğlu, Aylan bebeğin fotoğrafını kaldırırken şu paylaşımı yaptı:

"128 Milyar Doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hala vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim"

128 Milyar Doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hala vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim https://t.co/YM4iBHZK19 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 20, 2021

​Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından, '#128MilyarDolarNerede' etiketiyle yaptığı paylaşımında Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının üzerinde "128 milyar dolar nerede" yazısı yer almıştı.