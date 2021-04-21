Kovid-19 tedavisi süren Mısra Öz'ün doktorundan açıklama

Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden ve Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda olan Mısra Öz’ün sağlık durumuna ilişkin Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu açıklama yaptı.

Üç yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz'ün, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi sürüyor. Mısra Öz'ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu açıklama yaptı.

'Bulguları stabil seyretmektedir'

Sözcü'nün haberine göre Öz'ün sağlık durumu ile ilgili Solakoğlu “Hastamız artan solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan 2021'de yoğun bakım servisine alınmıştır. Halen yoğun bakım servisinde, sedasyon altında entübe ve mekanik solunum desteğinde tedavi edilmektedir. Hastanın solunum ve dolaşım bulguları stabil seyretmektedir” bilgilerini paylaştı.