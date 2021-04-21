Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Akpınar ve Gezen'in hakaret davasındaki beraat kararına itiraz etti

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında verilen beraat kararının gerekçesi tamamlandı. Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Gezen’in katıldığı televizyon programında söylediği “Ya herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, herkese ‘haddini bil’ diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” şeklindeki sözlerinin kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte olmadığı belirtildi.
Sarf edilen sözler incelendiğinde Cumhurbaşkanı’na yönelik somut bir fiil isnadı olmadığını aktaran mahkeme, sövmek fiilinin ise sanığın sözlerinde bulunmadığını, suçun maddi unsurunun oluşmadığını aktardı.
Avukattan itiraz
Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Hukuki gerekçelerin sıralandığı beraat kararına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları itiraz etti. İtiraz dilekçesinde iki ismin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı husumet besledikleri iddia edildi. Dilekçede Gezen ve Akpınar’ın iddianame doğrultusunda cezalandırılması istendi. Gezen ve Akpınar’ın avukatı Celal Ülgen ise istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi yazdı. Yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğunun belirtildiği dilekçede, ifade özgürlüğünün incitici, endişe verici fikirler için de geçerli olduğu vurgulandı.
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