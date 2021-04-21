Naci Bostancı'nın oğlu Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'ne atandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazete kararlarına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'ne AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın oğlu Afşin Burak Bostancı atandı.