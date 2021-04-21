Emekli Amiral Cem Gürdeniz'den 'elektronik kelepçe' tepkisi: Fikir hürriyetine, Mavi Vatan'a ve 83 milyona takıldı

Emekli amiral Cem Gürdeniz, kendisi ve diğer emekli amirallere elektronik kelepçe takılmasıyla ilgili olarak "Bu kelepçe Türkiye’deki fikir hürriyetine, Mavi Vatan’a ve 83 milyona takıldı" dedi.

Emekli amiral Cem Gürdeniz, kendisiyle beraber gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan amirallere elektronik kelepçe takılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İnfaz memurları, cihazın takip siteminin bozuk olması nedeniyle elektronik kelepçeyi takamazken, emekli amiral Cem Gürdeniz, "Bu kelepçe Türkiye’deki fikir hürriyetine, Mavi Vatan’a ve 83 milyona takıldı" dedi.

Avukat Erol: İtiraz ettik

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre , yaşananların ancakmutlu edeceğini söyleyen Gürdeniz, “Yaşanan süreç hukuksuz ve bir an önce sonlandırılmalı. Basit bir basın açıklamasından olayın bu seviyelere gelmesi Türkiye’nin önemli yanlışlarından biridir. Türkiye bu olayları yaşamamalıydı. Basit bir iletişim kazası bu boyutlara getirilmemeliydi. Bu olay acilen sönümlenmeli. Yapılan büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk. Türkiye, bu hukuk hatasından acilen kurtulmalıdır. Türkiye’nin denizdeki rakipleri çok mutlu. Yayın organlarında da bunu üzülerek görüyoruz” diye konuştu.

Emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol da kelepçe uygulamasının mahkeme kararında yer almadığını yineleyerek, “Usulü mahkeme belirlemeli. Burada savcılığın ifrata kaçtığını görüyoruz” dedi. “Amirallerimizin tamamına elektronik kelepçe takılmadı” diyen Erol, “Gürdeniz dahil tüm amirallerimiz için itirazlarımızı bildirdik. Gürdeniz’e olduğu gibi Ali Sadi Ünsal’ın evine yetkililer 2 kez gitti. Teknik sorundan dolayı takılamamış. Elektronik kelepçe bile haksızlığı kabul etmiyor. Ünsal için de ayrıca itirazda bulunduk çünkü rahatsızlığından dolayı onun İstanbul’da devam eden tedavisi var. İstanbul’a gidip gelmek zorunda” dedi.