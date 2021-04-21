İstanbul'da Kovid-19 baskını: Metruk binadan pavyon çıktı

İstanbul'da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında camları siyah filmle karartılan metruk görünümlü bir binaya baskın düzenledi. Baskında dairenin pavyona dönüştürüldüğünü ve localar kurulduğunu gören polis ekipleri, içerideki 14 kişiye toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası kesti.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri' devam ediyor.

Bu kapsamda denetimlerini sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında dün saat 02.00 sıralarında devriye görevini yaptığı esnafa Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’ndeki metruk bir binaya şahısların girip çıktığını gördü.

Binayı bir süre izlemeye alan Kağıthane polisi, binayı kontrol etmek için harekete geçti. Kapıyı çalan polis ekipleri açılmaması sonrası otomatik sistemle kapısı açılan binadan içeriye girdi.

Karanlık olan binanın üst katına çıkan polis ekipleri, ışık olmayan odalara localar kurulduğunu gördü. Odaları kontrol eden polis ekipleri, 6’sı kadın 14 kişinin pavyona çevrilen metruk binada eğlendiğini tespit etti.

Baskın sonucunda içerideki 14 kişiyesuçundan toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan içeridekilerin GBT’lerini sorgulayan Kağıthane polisi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 38 yaşındaki Kadir A.’yı ise gözaltına aldı.

Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden süreceği öğrenildi.