15 yaşındaki tacizciye 1 yıl 15 gün hapis

Bursa'da genç kadını taciz eden 15 yaşındaki Suriye uyruklu K.A., 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası konuşan genç kadın, "Üstünün örtülmesini istemiyorum. Karara itiraz edip daha fazla ceza alması için uğraşacağım" dedi.

Bursa'da 23 Mart 2021 tarihinde G.Ş. isimli genç kadın, staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkıp yürümeye başladı. Genç kadın bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı. Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen G.Ş., kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü.

G.Ş., yaklaştığı kişiyi, pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde yakaladı. G.Ş., çığlık atıp yardım isterken, şüpheli kaçtı. G.Ş., şüphelinin kendisini tatmin ederken çektiği görüntüleripaylaştı. Çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, tepki çekti

Harekete geçen polis ekipleri Suriye uyruklu K.A.’yı, olaydan 3 gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklandı. 15 gün tutuklu kalan K.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

G.Ş. ise 2 gün üst üste aynı yerde gördüğü sanığın kendisini taciz ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, K.A.’yı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

'Utanmayın, korkmayın, cesaretli olun'

Duruşma sonrası açıklama yapan G.Ş., olay günü ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi: