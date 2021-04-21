Metin Lokumcu davası: 13 polis, 10 yıl sonra hakim karşısında

Artvin'in Hopa ilçesinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs 2011 tarihindeki mitingi öncesindeki protestolar sırasında polisin sıktığı biber gazı ile fenalaşarak hastaneye kaldırılan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun hayatını kaybetmesine dair açılan davada ilk duruşması bugün Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Dosyada yargılanan 13 polisin "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Metin Lokumcu davası öncesi; aile, avukatlar, vekiller ve davayı takip etmek isteyenler Trabzon Adliyesi önünde toplanmaya başladı pic.twitter.com/PM6t0ySW5R — Metin Lokumcu Davası (@MetinLokumcuDv) April 21, 2021

​

T24'ün haberine göre duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Trabzon ve Hopa Emek ve Demokrasi Güçleri, "adalet" talebinde bulundu. Açıklamada Trabzon emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan Engin Nur, 2011’den bu yana yaşananları özetleyerek davanın Trabzon’a kaçırıldığını söyledi. Nur, "10 yıl sonra başlayan davada ailenin adalet talebi karşılanmalıdır" diye konuştu.

Hopa Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan, Hopa Halkevi'nden Kamil Ustabaş, şunları söyledi:

"O gün Hopalılar suyuna ve doğasına sahip çıkmak için haykırıyordu. Metin Lokumcu da onun için oradaydı. Polisin aşırı saldırısıyla Metin Lokumcu hocamızı aramızdan aldılar. O dönemde emri ben verdim diyenler, gazı az kullandılar diyenler Metin hocamızın katilidir. Bu davayı Trabzon'a getirenler o emri verenlerin yargılanmasını istemeyenlerdir. Bizim adalet mücadelemiz emri verenlerin de yargılandığı ve cezalandırıldığı zamana kadar devam edecektir. Değil Trabzon'a, fizana kaçırsanız da adalet mücadelemiz sürecek."

Ne olmuştu?

Metin Lokumcu’nun yaşamını yitirmesinin ardından sorumlu polisler hakkında iddianame düzenlenmiş ve duruşma günü belirlenmişti. Ancak duruşma günü gelmeden Hopa 2. Asliye Ceza Mahkemesi davanın güvenlik gerekçesiyle naklini talep etmişti. Davayı Hopa’dan kaçırmak için duruşmaya bir gün kala bu talep kabul edilmiş ve dosyanın Trabzon’a nakledilmesine karar vermişti.

Davanın ilk duruşması 24 Aralık 2020 tarihinde Hopa’da görülecekken duruşmaya saatler kala "kamu güvenliği" gerekçesiyle davanın Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi’ne taşınması yönünde karar alınmıştı.