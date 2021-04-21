Mendil satan kadınların kavgası kamerada

Kırıkkale'de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Kavşağı'nda yaşanan olayda, kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere mendil satmaya çalışan bir grup genç kadın, iki küçük çocuğun gözü önünde kavga etti.

Kavgaya karışanların hiçbirinde maske olmadığı ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydıkları görüldü. Yaşanan kavga anları, kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.