Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği çalışanları Sputnik V ile aşılanmaya başlandı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bugün büyükelçilik çalışanlarının Rus Sputnik V aşısı ile aşılanmaya başlandığı belirtildi. Büyükelçi Yerhov aşının vurulduğu ilk kişilerden biri oldu.

Büyükelçiliğin açıklamasında, “Bugün Büyükelçilikte diplomatik misyon çalışanlarının aşılanma süreci başladı. Çalışanlara ve aile mensuplarına, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve yaygın olarak ‘Sputnik V’ olarak bilinen Rus aşısı ‘Gam-KOVID-Vak’ uygulanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Büyükelçi Aleksey Yerhov, aşının vurulduğu ilk kişilerden biri oldu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “İşlemin tamamlanmasının ardından Yerhov, diplomatik misyonun yerli bir aşıyla aşılama imkanına sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sürecin düzenlenmesine yardım eden Ankara Başkent Hastanesi sağlık personeline teşekkür etti. Rus aşısının yakın zamanda Türkiye'de de onaylanacağı ümidini dile getiren Büyükelçi, Türk halkının geniş kesimlerinin, etkinliği kanıtlanmış ve 61 ülkede onaylanan bu Rus aşısından faydalanabileceğini umduğunu belirtti.

Çalışanların iki bileşenli aşı olan ‘Gam-COVID-Vak’ın ilk dozu ile aşılama birkaç aşamada gerçekleştirilecek olup önümüzdeki hafta tamamlanacaktır.”