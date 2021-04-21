Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Altay hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

​Altay, katıldığı bir televizyon programında, "Rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e…" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın bugün Altay hakkında, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.