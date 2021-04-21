Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de yemin etti.

Resmi Gazete'de dün gece yarısı yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atanmıştı.

Üç yeni bakan, bugün Meclis'te düzenlenen törenle yemin etti ve görevlerine başladı.

3 yeni bakan Meclis'te yemin etti: Mehmet Muş kürsüye geldiği sırada alkış sesleri yükseldihttps://t.co/zhKiJYWRDk pic.twitter.com/IudtwHl2cR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 21, 2021

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