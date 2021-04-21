Görevden alınan Pekcan'dan ilk açıklama

2) Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Ticaret Bakanlığı’na atanan Sn. @mehmedmus Bey’e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Sn. @DeryaYanik01 Hanım’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanan Sn. @vedatbilgn Bey’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum.