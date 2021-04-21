Cübbeli Ahmet, Iraklı şeyh ile ilgili konuştu: Sahte nikahla kadınları kandırıyor, cemaati uyardım

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Sakarya'da Milli Eğitim Müdürü, Gençlik Spor Müdürü, Rektör ve Müftü'nün ziyaret ettiği Iraklı Şeyh Muhammed Hüseyni'yle ilgili konuştu. Ünlü, "Kaç karısı var, belli değil. Cemaati uyardım. Bir kadınla kızı kandırıp devamlı evlilikler yapmasın diye" dedi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Müftüsü Hasan Başiş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy'un ziyaret ettiği Iraklı Şeyh Muhammed el Hüseyni hakkında konuştu.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Muhammed el Hüseyni'yi sahte nikah yaparak sürekli eş değiştirmekle suçlayan Ünlü, şunları anlattı:

"– 15 yıl kadar önce Musul'dan geldi. Suriyeli bir alimin çocuğu getirdi yanıma. 'Peygamber torunudur' dediler, Hadid Ailesi'ndenmiş. 'Bayağı çile çekmiş, hapislerde kalmış. Guantanamo'dan manen kaçtı' diye anlatıyorlardı, keramet olarak. Guantanamo'dan kim uçacak? Uçan kuş kaçamıyor.

– Şanlıurfa'ya yerleşti. 'Geçimim yok' dedi. Aylık bir şeyler gönderdim, peygamber torunu diye. Zaman geçti. Şeyhliğini ilan etti. Müritler, tekkeler, dergahlar… Cemaati Türklerden. Türkçe öğrenmişti. Bir dolu Türk ile evlendi. Şanlıurfa'daki aşireti bunu terk etti. Barınamadı.

– Vatandaşlık da almış. Adı, Haccan el Hadid'ti. Baktım, kendisine 'Hüseyni' diyor. Hazreti Hüseyin'in soyundan olunca Hüseyni oluyorsun. Ben 45 senedir Cübbeli Ahmet olarak biliniyorum. Adımı değiştirip niye 'Takkeli Hasan' yaparım? İyi bir alamet değil.

– Evlilik meselelerini duydum. 'Onu boşadım, bunu aldım' diye… Telefonlar geldi. Kadının biri diyor ki 'Arabada şahit yok, nikah yaptı. Kaç karısı var, belli değil.' Ben de 'Durumu iyi görmüyorum, iş çığırından çıktı, uyanık olun diye' cemaati uyardım. Bir kadınla kızı kandırıp devamlı evlilikler yapmasın diye… Böyle evlilik mi olur yani? İlansız, şahitsiz… Devamlı değiştiriyordu."