Kılıçdaroğlu'ndan 'Nutuk' tepkisi: Herhalde bunun hesabını Bahçeli'nin sorması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dağıtımına izin verilmeyen Nutuk' ile ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Kılıçdaroğlu, "Herhalde bunun hesabını Bahçeli'nin sorması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınmasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Görevden alınması güzel ama yeterli değil. Gereğinin de ayrıca yapılması lazım. Devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım" diye konuştu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk'un dağıtılmasına izin verilmediği hatırlatarak değerlendirmesi sorulan CHP lideri şunları kaydetti: