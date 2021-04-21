Kılıçdaroğlu'ndan 'Nutuk' tepkisi: Herhalde bunun hesabını Bahçeli'nin sorması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınmasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Görevden alınması güzel ama yeterli değil. Gereğinin de ayrıca yapılması lazım. Devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım" diye konuştu.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk'un dağıtılmasına izin verilmediği hatırlatarak değerlendirmesi sorulan CHP lideri şunları kaydetti:
- "Gazi Mustafa Kemal'in TBMM'de okuduğu, uzun yıllardır okunan kitabı hangi gerekçeyle yasaklarlar. Bunlar akıllarını yitirdiler. Bu ülke bağımsızlık mücadelesi verdi. Çocuklarımız kendi ülkelerinin bağımsızlığının nasıl sağlandığını bilmeyecek de neyi bilecek. Nutuk'u hangi akılla yasaklarlar. Bildiğim kadarıyla dağıtan Ülkü Ocakları. Herhalde bunun hesabını Bahçeli'nin sorması lazım. O kitabı dağıtan çocukların gözlerinden öpüyorum ama Bahçeli ne yapacak?"
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