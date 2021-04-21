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    Boşanma davası açan Handan Aşkın'ı felç bırakan saldırgan erkek Emre Aşkın'a ceza indirimi

    Boşanma davası açan Handan Aşkın'ı felç bırakan saldırgan erkek Emre Aşkın'a ceza indirimi

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    Türkiye
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    İstanbul'da 5 yıl önce, boşanma davası açtığı için evli olduğu erkeğin saldırısına uğrayan ve felç kalan Handan Aşkın davasında mahkeme, saldırgan erkeğe ceza indirimi yaptı.

    İstanbul'da 5 yıl önce boşanma davası açan eşi Handan Aşkın ile kayınbiraderi Sedat Sevin'i kurşunlayarak yaralayan ve kadının felç kalmasına neden olan Emre Aşkın, verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada, toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlk kararında 29 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme, yeni kararıyla cezada 5 yıl 10 ay indirim yapmış oldu.

    İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Aşkın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Handan Aşkın'ın avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savcı, iddianamede eylemin "Kasten yaralama" olarak değerlendirildiğini ancak sanığa, her 2 müştekiye ayrı ayrı hedef alarak ateş etmesi nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza verilmesini talep etti.

    'İlk kararda direnilsin'

    Şikayetçilerin avukatı Muhittin Refik Güçlü ise, "Sanığın Yargıtay ilamındaki gibi tahrikten yararlandırılması görüşüne katılmıyoruz. Korkmuş, can derdine düşmüş müvekkillerimizin dışarıda konuşurken tahrik edici söz söylemesi, hayatın olağan akışına aykırıdır. İlk kararınızda direnmenizi ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

    'Hayatta kaldı diye daha az cezayı hak etmiyor'

    Şikayetçi avukatlarından Gül Erdoğmuş da "İki kişi öldürülmeye teşebbüs edilmiştir. Handan Aşkın, felç kalmıştır, yürüyememektedir. Kardeşi ise elmacık kemiğinden yaralanmıştır. Bunlar mahkemenizin en üst seviyede ceza vermesi için yeterliydi. Kararınızda direnmenizi talep ederiz. Müvekkil hayatta kaldı diye, sanık daha az cezayı hak etmiyor. En üst hadden cezalandırılsın" dedi. Aile Bakanlığı avukatı da haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.

    'Öldürmeye ve yaralamaya dair kastım olsaydı ev içinde daha rahat gerçekleştirebilirdim'

    Son savunması sorulan tutuklu sanık Emre Aşkın, "Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Olay evde başlamıştır. Öldürmeye ve yaralamaya dair kastım olsaydı ev içinde daha rahat gerçekleştirebilirdim. Dışarıda eşimin ve ağabeyinin bana söyledikleri kelimelerle tahrik etmeleri böyle bir olaya neden olmuştur. Pişmanım" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini, aksi takdirde lehe hükümlerin uygulanmasını ve tahliyeye karar verilmesini talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanık Emre Aşkın'a eşine yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 17 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezayı iyi hal indirimiyle 14 yıl 2 aya düşürdü.

    Aşkın'a kayınbiraderi Sedat Sevin'e karşı "Kasten öldürme teşebbüs" suçundan da önce 11 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu cezayı da iyi hal indirimiyle 9 yıl 2 aya çevirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.  

    İlk kararda toplam 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

    Mahkeme 28 Şubat 2019'da verdiği ilk kararında, sanığın eşine karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay hapsine, kayınbiraderine karşı eyleminden ötürü ise 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 29 yıl 2 ay hapsine karar vermişti. Sanığın temyiz talepleri üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi,  "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan her iki mağdura karşı makul cezalar yerine, üst sınırdan hapis cezası belirlenerek farklı cezalar tayin edildiği" gerekçesiyle kararı bozmuştu.

    Ne olmuştu?

    Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Handan Aşkın ile kocası Emre Aşkın  ayrı yaşamaya başladı. Eşini telefonla arayan Handan Aşkın, evde bulunan bazı eşyalarını almak istediğini, bunun için eve geleceğini söyledi. Emre Aşkın da kabul etti.Handan Aşkın, eve ağabeyi Sedat ile birlikte geldi. Sanık Emre Aşkın, müştekilerle konuşmak istedi. Ancak Handan Aşkın ve ağabeyi konuşmak istemedi. Kardeşler evden dışarı çıktıkları sırada sanık Emre Aşkın, eşi ve ağabeyini "Size bunun hesabını tek tek soracağım. Sizleri tek tek öldüreceğim" diyerek tehdit etti.  İddianamede, sanığın yanında bulunan ruhsatsız silahla önce Sedat Sevin'e ateş ettiği, daha sonra da eşi Handan Aşkın'a ateş ederek yaraladığı belirtildi. sanığın olayda kullandığı ruhsatsız silahı ise arkadaşı Fatih Uzun'a saklaması için verdiği kaydedildi.

    Handan Aşkın: Tehdit edip 'Cezaevinde paşalar gibi yatarım' dedi

    Sanık Emre Aşkın ilk duruşmada verdiği ifadesinde, eşinin söylediği sözlerin tahrikine kapıldığını, ateş etmeye başladığını ancak öldürmek maksadıyla ateş etmediğini öne sürmüştü. Şikayetçi Handan Aşkın ise olayı şöyle anlatmıştı:

    "Kendisi beni aradı, evde olduğunu eşya almak istediğini söyledim. Bana Sedat ağabeyinle gelin dedi. Eşyalarımı aldım. Ağabeyime hakaret etti. Ağabeyim cevap vermedi. Dışarı çıktıktan sonra sanık bizi tehdit etmeye başladı. 'Bunun hesabını soracağım' dedi. 'Giderim cezaevinde paşalar gibi yatarım" dedi. Arkamızdan ayak sesleri duydum. Belinden silah çıkarttı, ağabeyimin üzerine yürüdü. İlk önce silahı ağabeyimin kafasına dayadı. Tetiğe bastı, kurşun kalmamış olacak ki, o esnada bana zarar vermemesi için boğuştum. Sonra kaçtığımı hatırlıyorum."

    Etiketler:
    İstanbul, Kadına şiddet, Boşanma
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