Mansur Yavaş: Yeni evlenecek çiftlerimize ücretsiz SMA testi yapılacak

Mansur Yavaş Twitter'dan yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Başkent'te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık. Yeni evlenecek çiftlerimize ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı.Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz."

Yavaş paylaşımında forms.ankara.bel.tr/smatesti adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Başkent'te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık.



Yeni evlenecek çiftlerimize ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı.



Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz.https://t.co/f72QAUG7of pic.twitter.com/CjlKMeTfTH — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 21, 2021

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