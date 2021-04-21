Mansur Yavaş: Yeni evlenecek çiftlerimize ücretsiz SMA testi yapılacak

Mansur Yavaş Twitter'dan yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Başkent'te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık. Yeni evlenecek çiftlerimize ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı.Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz."
Yavaş paylaşımında forms.ankara.bel.tr/smatesti adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Başkent'te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 21, 2021
Yeni evlenecek çiftlerimize ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı.
Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz.https://t.co/f72QAUG7of pic.twitter.com/CjlKMeTfTH
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