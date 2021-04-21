Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ile Asıltürk bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptılar.

Görüşme Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi. pic.twitter.com/yguwGG8g9P — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 21, 2021

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti.