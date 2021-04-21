Sevgilisinin 3 yaşındaki çocuğunu döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömen Harun Sezer hakkında savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Görülen duruşmada savcı, Alperen'in tutuklu annesi için beraat, sevgilisi için ise canavarca hisle öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Harun Sezer Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmaya tanık olarak katılan Harun Sezer'in kardeşi R.S. ifadesinde; olaydan haberinin olmadığını, haberi olduğu anda da polise ihbar ettiğini söyledi. Bir diğer tanık R.S.'nin eşi ise bir şey bilmediğini söylerken duruşmada ayrıca mezarlık görevlisi H.A.'nın da ifadesi dinlendi. İfadelerin alınmasının ardından savcı mahkeme heyetine mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında anne Emel Öner için beraat, sevgilisi Harun Sezer için ise 'canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Önceki görülen duruşmalarda tutuklu sanık Emel Öner kendini, "Harun Sezer çocuğumu vahşice dövdü. Engel olamadım. Beni de dövdü. Akşam 10 gibi baygınlık geçirdim. Sabaha karşı uyandığımda Alperen ölmüştü" diyerek savunmuştu. Harun Sezer ise; "Eve geldiğimde Emel Öner Alperen'i dövmüştü. Alperen hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Gidip kontrol ettim. Emel bana 'karışma' dedi. Ben Emel'i çok sevdiğim için Alperen'i hastaneye götürmedim. Sabah perdeye sardım ve mezarlığa gömdüm" ifadelerini vermişti.

Mahkeme heyeti anne Emel Öner ve sevgilisi Harun Sezer'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verirken duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.