Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansı öncesinde 26 Nisan pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geleceklerini bildirdi.

Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu toplantı öncesinde 26 Nisan pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Tatar, "Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de ortaya koyacağı yeni siyaseti, yani egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin artık çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol olduğunu" değerlendireceklerini kaydetti.